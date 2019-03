6 metre kareye asırları sığdırdı

Yozgat ve köylerinde yıllarca at arabası üzerinde ve seyyar tezgahlarda manifatura işiyle uğraşan 61 yaşındaki Kamil Şahin, merak saldığı antikacılık mesleğini 20 yıldır sürdürüyor. 7 çocuk babası Şahin, evinin geçimini eski tarihi eşyalar başta olmak üzere hırdavat ve benzeri malzemeler satarak sağlıyor. 6 metrekarelik bir konteyneri antikacı dükkanına çeviren Şahin, burada Osmanlı’dan kaldığını belirten köstekli saat, pirinçten yapılma hassas el terazisi, bakırdan yayık gibi eserleri iş yerinde sergiliyor.







“Osmanlı Dönemine ait eserler var”

20 yılın üzerinde antikacılık işiyle uğraştığını söyleyen Şahin, “Geçimimi bu işten sağlıyorum, işimi severek yapıyorum. İş yerimde Osmanlı dönemine ait parçalar var. 900 yıllık bir el terazimiz var. Bakırdan ayran yapma yayığı var. Gaz yağlı semaverimiz var 200 yıllık. Fiyatları bin lira. Müşterisi gelince satmayı düşünüyorum. Ayrıca iş yerimde kömürle çalışan ütü var, plakçalarlarımız, radyolarımız var, bakır çeşitlerimiz var” dedi.







“Bazı günleri siftahsız kapatıyorum”

6 metre karelik bir dükkanda antikacılıkla uğraştığını belirten Şahin, “Alan yeterli olmuyor ama idare ediyorum. Yozgat’ta iş yeri kiraları çok fazla. Her gün satış yapamıyorum. Haftada bazı günler siftahsız kapatıyorum. Bu iş ticaret kısmet neyse o geliyor. Vatandaşın talebi ilgisi Yozgat’ta çok yok ama dışarından şehir dışından gelen müşterilerim var antikacılıkla uğraşanlar değerli eserleri alıyorlar. Köylere dışarı illere gidip ben de antika eşya alıyorum ve dükkanımda satışa sunuyorum” şeklinde konuştu.







Şahin antika merakının 20 yıl önce başladığını hatırlatarak, “20 yıl önce köylerde seyyar satıcılık yapıyordum, at arabasıyla, bisikletle, pikapla köylerde manifatura üzerine seyyar satıcılık yaptım. Sonra da bu işe döndüm. 20 yıldır da antika işiyle uğraşıyorum” ifadelerine değindi.