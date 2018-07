7 gündür kayıp olan Evrim'i en son gören 1,5 yaşındaki kardeşi oldu

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından Evrim’in köydeki evi ile bir yakınının evinde inceleme yapıldı. Küçük Evrim’e ait bir delil aranan çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Ankara’dan gelen JAK ekibi de arama çalışmalarına ormanlık alanda devam etti. Tarlalar, çalılıklar, dere yatağı, kullanılmayan yayla evleri arandı. Ekipler en küçük bir detayı gözden kaçırmamak için yoğun çaba gösterdi. Komandolar, JÖH timi ve AFAD ekipleri de çeşitli noktalarda arama çalışmalarına devam etti.



Evrim’in kaybolduğu yayla çevresindeki onlarca buğday ekili tarlada da arama yapıldı. Bitki boyu 75-80 santimetre uzunluğunda olan buğday tarlalarında hasat yapılmasına arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından izin verildi. Bir süre arama çalışmalarına katılan köylüler, ekinlerini kontrollü bir şekilde biçmeye başladı. Çiftçi Zeki Hin, Evrim’in kayıp olmasıyla birlikte buğday tarlalarında ekinlerin biçilmesinin durdurulduğunu anlatarak, “Çocuk buğday ekili tarlalarda olabilir diye hasat yapılmadı. Buğday tarlalarında yapılan arama çalışmalarının ardından komutanların izin vermesi ile hasada başladık” dedi.



“Küçük kızım konuşabilse her şeyi anlatırdı”



Anne Dilek Atış, Evrim’i çadırda kardeşi 1,5 yaşındaki Sati’nin yanına bıraktığını ifade ederek, “Görgü tanığı küçük kızım, konuşabilse idi her şeyi öğrenebilirdik. Ama maalesef konuşamıyor, yürüyemiyor. Küçük kızım konuşabilse her şeyi anlatırdı. Son gören o ama konuşamıyor” diye konuştu.



Kızı Evrim’i kardeşinin yanına bıraktığı çadırdan birisi mi aldı, kendisi mi gitti bu konuda bilgisi olmadığını belirten anne Atış, “Kızım güler yüzlü idi, arkadaşları ile oynamayı çok severdi. Bir yere gitmezdi, yanımdan hiç ayrılmazdı. İnşallah bulunur. Vicdanı olan getirsin yavrumu. Başka bir şey istemiyorum. Tek yavrum dönsün geri. Kayıp çocukların haberlerini gördüğümde çok üzülüyordum. En sonunda benim de başıma geldi. Onları gördükçe ağlıyordum, benim başıma da geldi” ifadelerini kullandı.



"Evrim sütlü çorbayı çok seviyordu"



Evrim'in yoğurt ve sütlü çorbayı çok sevdiğini anlatan anne Atış, "Her gün anne bana sütlü çorba yap diyordu. Sütlü çorba yapıyordum onu yiyordu. İnşallah bulunur, bulunsa her gün çorba yapmaya razıyım. Bir tek yavrum bulunsun başka bir şey istemiyorum” dedi.



Yenisu köyünde Evrim'in arkadaşlarından 13 yaşındaki Sinem Ölmez de Evrim'in fazla yürüyemediğini ifade ederek, "Evrim'le oynardık, 2-3 metre yürüdükten sonra düşerdi ağlardı hemen. Ama kalkıyordu hemen, gülüp oyununa devam ediyordu. Çok tatlı bir kızdı. Dağda olsa bulunurdu şimdiye kadar. İnşallah bulunur" diye konuştu.