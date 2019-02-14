80 Kediye Annelik Yapıyor

Kırıkkale’de Etiler Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Mürvet Baloğlu, sokaktaki kediler aç kalmasın diye yaklaşık 80'e yakın kediyi kendine ait tek katlı ahşap evinde bakıyor. Mahalle sakinleri tarafından “Kedici Kadın” diye adlandırılan Baloğlu, kedilerine “annelik” yapıyor. 30 adet kedisi zehirlenerek öldürüldüğü için çalışmayı bırakan Baloğlu, babasından kalan aylık bin 280 lirayı da kedilerine harcıyor.







“Mama yardımı için ilan verdim”

Kedilerine mama yardımı yapılması için internete de ilan veren Baloğlu, “Kedilere öncesinde de bakıyorduk. Babam rahmetli olunca içeriye daha çok alıştırmaya başladık. Baktım hiç kimse ilgilenmiyor. 3 yıl çalıştım pastanelerde. Onlara et, ciğer falan alıyorum. Sonradan ilan açmayı öğrendim mama desteği gelmeye başladı. Son açtığım ilanda 3 torba kuru mamadan başka da gelmedi” dedi.

Ara caddelerde de beslediği kedilerin olduğunu kaydeden Baloğlu, “Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Onlarla beraber yaşıyorum. Onların aç kalmasını istemiyorum. Maması sıkıntı oluyor, ilaç bulamıyorum. Özellikle antibiyotik ilaç bulamıyorum, onlar çok lazım oluyor. Bu mahallede doğup büyüdüm ben. İnsanlara aşılayamadım bir kap mama, bir kap su koymayı. İnşallah onlar da besler kedi, köpek. Yani sadece ben bakıyorum bu çevrenin kedilerine” diye konuştu.

Sokak kedilerinin annesi olduğunu ifade eden Baloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Herkes ‘Kedici Kadın’ diye biliyor. Yani hepsine annelik yapıyorum. Birazını zaten insanlar atıp getiriyorlar. Kutularla atıyorlar. Sen bakıyorsun nasıl olsa diye. Ama bu da maddiyat gerektiriyor. Babadan kalma bin 280 lira maaşım var. Onunla da ancak kendi yağım ile kavrula biliyorum. Yani destek istiyorum insanlardan. Mama desteğidir, ilaç desteğidir. Akşama kadar kedilerim ile ilgileniyorum. Yemeğiydi, bulaşığıydı ondan sonra temizliğiydi. Bundan zevk alıyorum, seviyorum. Çok severek bakıyorum. İnsan kendi evladını nasıl büyütüyorsa, öyle büyütüyorum.”







“Kedilerimi zehirlemesinler diye işimi bıraktım”

Baloğlu, "Çalıştığım zaman kedilerimin birçoğunu zehirlediler. O yüzden de işi bırakmak zorunda kaldım. Kimin zehirlediğini de bilemedim. Bir gün 30 tane kedimin ölüsünü buldum bahçede. Ondan sonra çalışmayacağım, kedilerime bakacağım. Dışarı gittiğim zaman, çarşıya gittiğim zaman hemen köşe başından çıkıyorlar çok mutlu oluyorum. Bir de köpeğim var kangal çok güzel bir duygu insanlara tavsiye ederim yani hayvan sevgisini. Toplam bu evin etrafında 50 tane kedim var. Ara cadde de 20 tane var. Hatta 20’yi de geçiyordu. Bazen 70 oluyor, bazen de 80 oluyor. Kış mevsimi geldi mi hiç ummadığım caddelerden kediler geliyor. Bazen 80’i de geçiyor" şeklinde konuştu.



