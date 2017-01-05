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AEÜ'de damızlık tavuk işletmesi kuruldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Filik, üniversite bünyesinde damızlık tavuk işletmesi kurulduğunu söyledi.

AEÜ'de damızlık tavuk işletmesi kuruldu
Filik, yaptığı açıklamada, Kırşehir'de aktif olarak üretim yapan sadece 4 yumurta üretim çiftliği bulunduğunu ifade ederek, toplam kapasitelerinin ise 500 bin yumurta civarında olduğunu belirtti.
İl genelinde damızlıkçı işletme bulunmadığını vurgulayan Filik, oldukça önemli olan yumurta ile ilgili yerel bazdaki girişimlerin istenen düzeyde gerçekleşmediğine işaret etti.
Fakülte ile Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Kırşehir'de sadece 4 olan işletme sayısı ve yıllık 500 bin olan yumurta kapasitesinin artırılması için Yumurta Üretim Projesi hazırladığını anlatan Filik, bu kapsamda Ziraat Fakültesi yerleşkesine damızlık işletme niteliğinde 7 kümes kurulduğunu ifade etti.
Filik, şunları kaydetti:
"Şu anda Kırşehir'de bulunan işletmeler sadece yumurta üretimi yapan işletmelerdir. Mevcut projelerimiz sayesinde Kırşehir ilk defa damızlıkçı bir işletmeye kavuşmuştur. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yumurta Üretim Projesi ile damızlıkçı İşletme anlayışıyla bölge halkının dikkatini çekmek üzere üniversite bünyesinde yumurta üretimi yapılmaktadır. Ankara, Kayseri, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale gibi illerin merkezinde bulunan ilimizde üretim kapasitesi arttırılarak Kırşehir hayvancılık sektöründeki söz sahibi pozisyonuna kanatlı üretimini de dahil edebilecektir."
AA
 
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