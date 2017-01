AK Parti Teşkilatından Kızılay’a kan desteği AK Parti Kırşehir teşkilatı, Kızılay’ın çağrısından sonra kan toplama merkezine giderek kan verdi.

Kampanyaya İl Teşkilatı üyeleri ile birlikte İl Genel Meclisi Üyeleri, Kadın Kolları, İlçe Başkanlığı, Gençlik Kolları Teşkilatı da destek verdi.

Kızılay’a sadece ihtiyaç zamanlarında değil her zaman destek sunulması gerektiğini söyleyen İl Başkanı Kendirli, “Kan toplama çağrısı üzerine değil her zaman kan vermemizin sağlık açısından önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Devletimiz her şeyin üstesinden gelecek güçtedir. Yapılan çağrılara duyarsız kalmamamız gerekir.” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından katılımcılar kan bağışında bulundu.

