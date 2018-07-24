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Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun lokanta bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. 

Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 10.30 sıralarında Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Tuğrul Dalaklıoğlu'na ait benzin istasyonunun lokanta bölümünde çıktı. Çatıda çıkan yangını fark eden tesis çalışanları itfaiyeden yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi tesis çalışanları ve vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar bahçe hortumları ile yangını kontrol altına almaya çalıştı. Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın akaryakıt bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Paniğe neden olan yangın cep telefonu ile kaydedildi. 
 

İHA

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