Aksaray’a havaalanı yapılacak

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a giden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aksaraylılara havaalanı müjdesi verdi.

Aksaray’ın havalimanıyla ilgili beklentisi olduğunu söyleyen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bunu biliyoruz, ülkemizin her yerinde olduğu gibi. Biz 26 havalimanını bugün 55 havalimanına çıkartmış olmaktan, yolcu sayısını yaklaşık yılda 35 milyondan 180 milyona çıkartmış olmayı çok çok önemsiyoruz. Bu anlamda da havacılık sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor ki büyümeye de devam edecek. Böylece de taşımacılıkta bundan sonra çok daha öne çıkacak. Bu bölgesel taşımacılık kapsamında Aksaray’ın da aktif bir havalimanına kavuşması ve bölgesel taşımacılığa hizmet edebilir hale gelmesi gerektiğini biliyoruz. Biz bütün bunları ortaya koyarken doğrusu geçmişte de Aksaray’da da, Niğde de havalimanı çalışması yapılmış. Biz bir alternatif olarak her iki ile ortak hizmet edecek bir bölgesel havalimanı olabilir mi diye bir başka alternatifte çalıştık. Ancak gördük ki bu alternatifin hem Aksaray’a hem Niğde’ye olan mesafesi bölgesel hava taşımacılığa uygun değil. O yüzden bölgesel hava taşımacılığına hizmet edecek bölgesel havalimanı çalışmasının uygun olmadığını, Aksaray’da da, Niğde’de de havalimanının münferit yapılması gerektiğine karar verdik. Bu kesindir. Ancak ülkenin havacılığını büyümesine bağlı olarak bölgesel havacılık gelişmesine bağlı olarak etap etap yapıyoruz. Şimdiden gün söylemek, yıl söylemek doğru olmaz. Aksaraylı'yı yanıltmış olmak olur. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyelim. Bölgesel havaalanı değil, Aksaray’a ait bir havaalanı olacak” diye konuştu.





İHA

