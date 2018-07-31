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Alkollü sürücü kırmızıda geçti, polis aracına çarptı: 3 yaralı

Konya’da alkollü sürücünün yaptığı kırmızı ışık ihlalinin ardından polis aracına çarptığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı. 

Alkollü sürücü kırmızıda geçti, polis aracına çarptı: 3 yaralı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Adalhan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen Y.O.(18) idaresindeki 26 TZ 608 plakalı otomobille kavşaktan kırmızı ışık ihlali yaparak geçmek istediği sırada Deniz S. idaresindeki 42 A 7642 plakalı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın ardından ekip otosunda bulunan polis memuru Deniz S. ile Sami Ü. ve otomobil sürücüsü Y.O. yaralandı. Polis ekiplerinin durumu merkeze bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. 

Kazanın ardından yaralanan sürücü Y. O.’nun 88 promil alkollü olduğu öğrenildi. 
 

İHA

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