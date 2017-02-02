Altınışık: "Nevşehir patatesi 50 kuruştan satılıyor” Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, patatesin 50 kuruşa kadar satıldığını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, Nevşehir patatesinin 20 kuruş ile 25 kuruş arasında satılırken gelen teşvik sonrasında ve Suriye ile Rusya’ya patates satımının başlamasıyla birlikte patates fiyatının 50 kuruşa kadar çıktığını söyledi. Altınışık, “Nevşehir’de patates üreticiliği sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Yasaklı bölgelere patates ekilmiyor. Ekilmediği için ise Nevşehir çiftçisi patatesi Sivas, Kayseri, Bünyan, Tomarza gibi yerlere patateslerini ekiyor. Nevşehir’deki ekilen alanlardaki patates de üretim fazlası olması nedeniyle tüketimi biraz sıkıntılı oluyor. Patatesin yurt dışına gitmesi gerekiyor. Biz defalarca hasat zamanı vekillerimiz ile görüştük, bakanımız ile görüştük. Görüşmelerimiz sonrasında 50 dolar bir teşvik çıkarttık. Bununla ilgili olarak 20 ila 25 kuruş arası olan patates bu teşvikten dolayı Rusya ve Suriye’nin açılmasından dolayı 45-50 kuruş arasında satılıyor idi. Çiftçilerimiz de patatesin 1 lira olacak gibi bazı spekülasyonlar sözlere aldanarak patatesini ambarda bekletiyor. Çiftçilerin patatesi ambarda bekletmesi kendi zararına oluyor. Çünkü patates Şubat ayından sonra çilleniyor. Çillenen patatesin de fiyatı düşüyor. Ama şu anda Nevşehir patatesi 45 kuruşa, 50 kuruşa satılıyor. Ama Kayseri ve Sivas illerindeki patates ise 75 kuruşa satılıyor. Maalesef elinde fazla malı olup da bekletenler ise sıkıntı yaşıyor.” diye konuştu.



“Nevşehir’de patates ekme hastalığı var”

Ziraat Odası Başkanı Altınışık, çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmediğini bunun sebebinin ise Nevşehir çiftçisinin patates ekme gibi bir hastalığı olduğundan dolayı kaynaklandığını ifade etti. Altınışık, “Çiftçilerimiz 2017 yılı içinde ise tohumlarını hazırladılar. Nevşehir’de patates hiç ekilmiyor desek yine ekilir. Çünkü Nevşehir’de patates ekmek bir alışkanlık, bir hastalık. Nevşehir’de alternatif ürünlere yönelme yok. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve bakanlık yetkilileri çiftçilerimiz ile her görüşmelerinde alternatif ürünlere yönelin diyor. Nevşehir’in anadan babadan yıllardır bunu gördüğü için patates ekiminin 2017 yılında da olacağına inanıyorum. Kışın kar yağışın iyi olması sonrasında ise inşallah çiftçilerimizin patatesi olsun diğer alternatif ürünlerinde olsun verimli bir yıl olsun istiyoruz.” dedi.



“Nevşehir patatesinde kanser yok”

Geçmiş yıllarda Nevşehir patatesinde kanser hastalığı gibi söylentilerin olduğunu da kaydeden Altınışık, bunu araştırdıklarını ve böyle bir hastalığın olmadığını kaydetti. Altınışık, “Nevşehir’de birkaç yıl önce patates kanseri gibi söylentiler çıkmıştı. Kesinlikle Nevşehir patatesinde kanser hastalığı diye bir hastalık yok. Biz bunun analizini yaptırdık. Ama siğil hastalığı var. Bu konuda da odamız ve Tarım İl Müdürlüğü olarak bazı yeni ilaçları kullandırdık. Bunun sonrasında ise geçen yıl ve bu yıl içerisindeki patatesler daha parlak daha temiz idi. Nevşehir patatesinde hiçbir şekilde sağlığa zararlı patates yetiştirilmiyor.” ifadelerini kullandı. İHA

