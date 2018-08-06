Amca-yeğen kavgasında 4 kişi silahla yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şafak D. (24) daha önceden ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı amcası Eşref D. ile telefonla konuşarak Tosköy Kavşağı'nda buluşmak istedi. Arkadaşları ile geldiği kavşakta çıkan tartışmada Şafak D., amcasına tokat attı. Çıkan arbedede Şafak D., üzerindeki ruhsatsız silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Bunun üzerine Şafak D.'nin yanında bulunan arkadaşları Ömer A. (25) ve Serkan K. (25) pompalı tüfeklerle Eşref D. ve yanında bulunanlara ateş açtı. Çıkan çatışmada Yunus D. (28), Ömer A. ve yoldan geçen Vedat Erdoğan (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yusuf D., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet pompalı tüfek bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ayağından yaralanan ve hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu olan Ömer A. ve Serkan K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.