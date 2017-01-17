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Ana sınıfı öğrencilerinden örnek davranış

Kırıkkale’de kâğıt havlu rulolarından kuşlar için yemlik yapan ana sınıfı öğrencileri, bunları ağaçlara astı.

Ana sınıfı öğrencilerinden örnek davranış
Kırıkkale Şehit Çağdaş Tamkoç Ana sınıfı öğrencileri, kağıt havluların rulolarına bal sürdü. Balın üzerini kuşyemleri ile kaplayan öğrenciler, bunları da kentteki ağaçların dallarına yerleştirdi. Okul Müdür Yardımcısı Nur Erdem, kuşların da kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkati çekti.
Öğrencilerin kuşların yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma yaptığını belirten Müdür Yardımcısı Nur Erdem, "Yavrularımız kâğıt havluların rulolarından 100 civarında yemlik yaptı. Bunları ağaçlara asarak kuşların yiyecek bulmasını sağlayacağız." dedi.
Çocukların çok hassas olduğunu vurgulayan Nur Erdem, "Yavrularımız kuşlara kadar üzerlerine düşeni yapıyor. Bizler, zor zamanlarda kuşların yemine kadar düşünen bir medeniyetin torunlarıyız. Yavrularımızı bu davranışlarından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.
İHA
 
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