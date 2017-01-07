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ASBİR’den akülü araç desteği

Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Sivas Bölge Başkanı Mehmet Soykök, Sivas ve ilçelerinde 74 adet akülü araç dağıttıklarını söyledi.

ASBİR’den akülü araç desteği
Soykök yaptığı açıklamada, "Sivas kamuoyunun bildiği üzere Avrupa Sivaslılar Birliği Federasyonu Başkanımız Hasan Yüksel Önder ve değerli yönetimi başta olmak üzere Avrupa bölge başkanları ve yardımsever dostlarımızın hassasiyeti ile düzenli olarak Sivas'ımıza il ve ilçelerdeki yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak için bizde Sivas Bölge Başkanlığı olarak buna aracı olmak ve dağıtım ve tespit konusunda üzerimize düşeni yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.
Sivas genelinde daha 650 adet akülü araç dağıtıldığını ifade eden Soykök,"Geçen yıl ASBİR Sivas büromuzun açılışı ile birlikte 4 adet hemodiyaliz makinalarını üniversite hastanemize hibe ettik. Yine bu hafta içerisinde 16 ilçemize ve merkeze 74 adet akülü engelli aracı dağıtım işini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
İHA
 
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