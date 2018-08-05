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Atatürk'ün Konya’ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 98. yıldönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Atatürk'ün Konya’ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 98. Yıldönümünü münasebetiyle Anıt Meydanına program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, 3. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Etkinlik Konya Büyük Şehir Belediyesi Mehter Bando Takımı eşliğinde Atatürk Evi Müzesi'ne gerçekleştirilen yürüyüşle devam etti. Program protokol üyelerinin Atatürk Evi Müzesi’ni gezerek müzede bulunan eşyalar hakkında yetkililerden bilgi almasının ardından sona erdi. 

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, 3. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ile diğer protokol üyeleri katıldı. 

İHA

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