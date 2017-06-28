AVANOS’TA KÖPRÜ KUYRUĞU

Ramazan Bayramı tatilinde Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde yoğunluğa neden oldu.



Bayram tatili süresince ilçeyi ziyaret eden on binlerce kişi, kentin simgelerinden biri haline gelen 173 metre uzunluğundaki asma köprü üzerinden sallanarak karşıya geçti.



Kalabalık grupların aynı anda geçişi nedeniyle çelik halat ve tahtadan oluşan köprü, zaman zaman çok fazla sallandı.



Köprünün değişik noktalarına uyarı levhaları asan ve köprüyü bilerek eğlence amaçlı sallayan kişilere Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesen zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde geçmesi için köprü girişlerinde saat 12.00'den gecenin ilerleyen saatlerine kadar görev yaptı.



Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce yaptığı açıklamada, sonbaharda köprünün bakıma alınacağını dile getirerek, "Asma köprü son dönemde sosyal medyada sallanan köprü şeklinde anılıyor. Bu tatil sürecinde ilçemiz çok yoğun konuk aldı. Belediye olarak köprüde çeşitli tedbirler almak zorunda kaldık. Görevli arkadaşlar yoğunluk durumunda geçişlerin belirli sayıda olmasını sağlıyor, köprü üzerinde konukların özellikle sallamaları için uyarı yapıyor." dedi.



- Yeni bir asma köprü yapılacak

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin asma köprüden geçme keyfini yaşadığını aktaran İnce, aşırı ilgi ve yoğunluğun mevcut köprüde daha hızlı yıpranmaya yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Konuklar, köprünün sallanması nedeniyle ayrı bir keyif yaşıyor. Yoğun bir misafir ağırlama potansiyeli olan ilçemizin merkezinde yer almasından dolayı ise çok tercih ediliyor. Ramazan tatili sürecinde binlerce kişi ilçemizi ziyaret etti ve köprüden geçti. Sezon bittikten sonra uygun bir zamanda köprüyü bütünüyle onarımdan geçirerek sallanmasını, aynı zamanda riski azaltmayı düşünüyoruz. İkinci bir asma köprü projemiz var. Birkaç yüz metre doğu kısmında yeni bir köprü yapmayı da düşünüyoruz. Ancak önceliğimizi mevcut köprünün elden geçirilmesi."



Bayram tatili nedeniyle ilçede bulunan ve asma köprüden geçme deneyimini yaşayanlardan Samet Uğur da köprüden geçişi sırasında sallantı nedeniyle korku yaşadığını söyledi.

Canan Öztürk de, Türkiye'nin en uzun nehri üzerinden asma bir köprüden geçmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

AA