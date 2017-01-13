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Avrupa'daki Sivaslılardan hemşehrilerine yardım eli

Avrupa Sivaslılar Birliği Federasyonu (ASBİR) tarafından gönderilen 2 akülü araba, Akıncılar ilçesindeki ihtiyaç sahibi bedensel engellilere teslim edildi.

Avrupa'daki Sivaslılardan hemşehrilerine yardım eli
Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASBİR tarafından ilçelerindeki iki ihtiyaç sahibi engelli için akülü araba gönderildiğini belirtti.
Araçları, Kaymakam Akın Karagöz ile ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini kaydeden Şen, "Engelleri ortadan kaldırmalarına vesile oldukları için ASBİR yetkililerine teşekkür ediyoruz. Yardım etmek ve paylaşmak kadar daha güzel bir şey olamaz." dedi. 
AA
 
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