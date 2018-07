Babasının hayalini gerçekleştirmek için ambulans şoförü oldu

Otobüs şoförlüğü yapan babasının hayalini gerçekleştiren Kırıkkale’nin tek kadın ambulans şoförü acil tıp teknisyeni 24 yaşındaki Funda Kılıç, mesleğinin bütün zorluklarına rağmen gece gündüz demeden 112 Acil Ambulans İstasyonu’ndan gelen çağrılar üzerine direksiyon başına geçerek, 43 ilin geçiş güzergahında oluşan kazalarda hayatları kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Kırıkkale’nin ilk ve tek kadın ambulans sürücüsü olduğunu belirten Funda Kılıç, "Görevime geldiğimde ilk önce arabamın rutin kontrollerini yapıyorum. Kendimin ve ekibimin can güvenliği sonuçta bu arabaya emanet, bunu riske atamayız. İlk önce kendi güvenliğimiz. Göreve başladığımda ilk olarak aracımızın rutin kontrollerini yapıyorum, sonra ekipçe vakaya çıkıyoruz" dedi.

43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’de genellikle trafik kazaları yoğun olduğunu ifade eden Kılıç, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Trafik kazalarına gidiyoruz. Normal vakalarımız da oluyor. Bizim ilk önceliğimiz kendi can güvenliğimiz daha sonra da halkımızın can güvenliğidir. Bunu tehlikeye atmamak için düzenli bir şekilde kontrollü bir şekilde olay yerine ulaşıyoruz. Olay yerine ulaştığımızdaki ilk hedefimiz oradaki yaralıya müdahale etmek, onu doğru bir şekilde hastaneye götürmek. Bu şekilde görevimizi yerine getiriyoruz."



"Biz bayanlar tüm meslek dallarında varız”

Kadın sürücü olmanın zor bir meslek olduğunu da dile getiren Kılıç, “İnsanların bakış açısı ‘bayan, bayan nasıl şoförlük yapabilir’ gibi bakış açısı var. Biz bunu Kırıkkale’de yenmeye çalışıyoruz. İki yıldır da bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Kırıkkale’de ilk önce görenlerin tavır olarak bizimle yarışmak istemeleri, olay yerine giderken yol vermemeleri, bizi bu konuda sadece zora sokuyor. Biz bunun bir şekilde üstesinden geliyoruz. Halkımızı bu konuda daha özverili olmaya davet ediyoruz. Çünkü biz bayanlar tüm meslek dallarında varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Bunları güzel bir şekilde yerine getirdiğimiz sürece halkımızın da bundan memnun kalacağını biliyoruz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Acil tıp teknisyeni olarak bizim bu sürücülük görevini yapmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Ben de bu görevi yerine getiriyorum" şeklinde konuştu.



"Ambulans şoförlüğü babamın hayaliydi”

Babasının küçük yaşta araba kullandırdığını belirten Kılıç, "Babam ilk önce araba kullanmayı öğretti. Ve daha sonrasında da acil tıp teknisyenliğinde ambulans şoförlüğünü duyunca babam beni burada görmek istedi. Ve ben onun isteği üzerine ambulans şoförlüğüne başladım. Babamın hayaliydi. Tabii ki bu bizim için bir hayaldi. Ve ben bu hayali gerçekleştirdim" diye konuştu.

Kırıkkale İl Ambulans Başhekimi Dr. Fatih Yılmaz ise "Funda Hanım gözde personellerimizden bir tanesi, tek bayan sürücümüz. Kırıkkalemiz adına gurur verici bir şey tabii ki. Gece gündüz 24 saat özveriyle çalışan takdir ettiğimiz bir bayan arkadaşımız. Kendisi ile gurur duyuyoruz” dedi.



"Ayda 8 bin, 9 bin civarında vaka oluyor”

Yılmaz, "Ekiplerimiz gece gündüz özveriyle çalışıyor. Dakikalar, saniyeler içinde ulaştıkları vakalar oluyor. Yaklaşık ortalama ayda 8 bin, 9 bin civarında vaka oluyor. Bunları sorunsuz bir şekilde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastanelere teslim ediyoruz, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra" ifadelerini kullandı.