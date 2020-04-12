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Babasıyla kavga etti sokağa çıktı, cezayı yedi

Adana'da evlerinde babasıyla kavga edip sokağa çıkan kişi ile 3 arkadaşına 789'ar lira idari para cezası uygulandı.

Babasıyla kavga etti sokağa çıktı, cezayı yedi

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde evde babasıyla kavga edip 3 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkan şahıs, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Sokağa izni olmadan ya da bir geçerli sebebi olmadan çıktığı anlaşılan 4 kişiyi terör ekipleri bekletip ceza yazması için polis merkezi ekiplerine haber verdi.

Bu arada, şahısların başında da sokakta görev alan özel harekat polisleri bekledi. Evde durmaktan sıkıldığını ve babasıyla kavga ettiği için sokağa çıktığını söyleyen kişinin cezayı da umursamadığını belirtmesi dikkat çekti. Bir süre sonra polis merkezi ekiplerinin gelmesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi maddesi gereğince şahıslara, 789'ar lira idari para cezası verildi. Şahıslar daha sonra da polis merkezi tarafından evlerine götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesi'nde de çevik kuvvet polisleri önlem alıp bütün araçları durdurdu. Ayrıca ekmek almaya gelen vatandaşların da ekmek alıp almadığı kontrol edildi. Sokağa çıkan bir çocuğun ise polisleri görünce koşarak evine kaçtığı görüldü.
 

İHA

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