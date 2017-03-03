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Bakan Özhaseki'den şehit Halisdemir'in ailesine ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini ziyaret edip, dua okudu

Bakan Özhaseki'den şehit Halisdemir'in ailesine ziyaret
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Çukurkuyu beldesi mezarlığına gelen Özhaseki'yi şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir karşıladı.

Şehidin kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar tarafından dua edildi.

Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra baba Hasan Hüseyin Halisdemir'in evine giderek kendisine taziyelerini iletti.

Özhaseki, baba Halisdemir'e, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

AA

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