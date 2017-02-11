Bakım Merkezi'nde otel konforunda hizmet

Hastane bünyesinde yaklaşık 5 ay önce hizmete giren 7 yataklı Palyatif Bakım Merkezi'nde yoğun bakım, evde bakımı zor olan ve sağlık durumunda ilerleme sağlanamayan son dönem hastalarına uzman doktor, psikolog, fizyoterapist ve din görevlileri tarafından maddi manevi bakım uygulanıyor.

Merkezde, uzman hekimin yanı sıra psikolog, hasta bakım teknikeri, din görevlisi, diyetisyen, yardımcı personel ile 12 hemşire görev yapıyor.

Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Fatih Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Palyatif Bakım Merkezi'nden bugüne kadar 157 hastanın faydalandığını söyledi.

Tedavisi tamamlanmış son dönem ve yoğun bakım tedavisi tamamlanmış, ancak evine gidebilecek düzeye gelmemiş hastaların bu merkezi "bakım ünitesi" gibi düşünülebileceğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Yatalak hastaların yatak yaralarının bakımı, ağızdan beslenemeyen hastaların mide yoluyla beslenmesi yönündeki tedavileri burada yapılıyor. Daha önceki dönemlerde de ileri dönem kanser hastaları, tedavisi tamamlanmış hastalar olsun yoğun bakımdan çıkartacak bir alanımız yoktu. Bu yoğun bakımların yatak teşkilinin dışında hastaların vefat aşamasında yakınları yanlarında bulunamıyordu. Sorunlar bu servisle giderilmiş oldu. Bu oluşturulan alan, sosyal bir alandır. Hastalara destek amacıyla eve geçiş basamağı gibi düşünülebilecek bir alan. Odalar buna göre dizayn edildi. Şu ana kadar 157 hasta bu servisten faydalandı. Hastalar, banyosu, tuvaleti içerisinde olan tek kişilik odalarda kalıyor. Bu servise giriş serbest, hasta yakınları bu servise diledikleri gibi girebiliyor ama sayı sınırlı tutuluyor."

Fatih Balcı, refakatçilerin hastasının sürekli yanında olmasını sağladıklarını belirterek, odalarda din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okunduğunu, psikoloğun da terapi uyguladığını kaydetti.

Başhekim Necati Sarı da Palyatif Bakım Merkezi'nin otel konforunda olduğunu belirterek, hasta ve yakınlarının rahat edebilmeleri için her türlü hizmeti sunduklarını söyledi.

AA

