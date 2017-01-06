Başarılı sporculardan Vali Gül'e ziyaret Uluslararası Wushu Şampiyonası başta olmak üzere çeşitli branşlar da dereceye giren sporcular, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, ilçede sportif alanda başarı gösteren sporcular ile Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek, spor alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pektaş, Şarkışla ilçesinde sporda önemli mesafeler katedildiğini ifade ederek, Kayseri’de 6 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla yapılan Wushu Şampiyonasında birincilik elde ettiklerini söyledi.

Bu sporun yanı sıra çeşitli branşlarda da birincilik elde ettiklerini aktaran Pektaş, "Öğrencilerimiz sporda olduğu gibi eğitim-öğretimde de başarılı. Hedefimiz bundan sonraki süreçte sporcularımızın daha büyük başarılar elde ederek, bayrağımızı göndere çektirmeleri ve ulusal marşımızı söyletmeleridir." ifadelerini kullandı.

Vali Gül de Türkiye ve uluslararası alanda yapılan derecelerin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Şarkışla ilçemizde ciddi anlamda sportif altyapı oluştu. Daha da güzeli futbolun dışında çeşitli branşlarda başarı elde edilmesi çok iyi. Bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

AA

