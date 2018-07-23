Başkan Toru, Mehmetçikleri uğurladı

Dere Camiikebir ve Dere Aşıklar Mahallelerinde askere gidecek gençler, Dereliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organize ettiği programla askere uğurlandı. Programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Milliyetçi Hareket Partisi Meram İlçe Başkan Vekili Mustafa Kemal İzgüt, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. MHP Meram İlçe Başkan Vekili Mustafa Kemal İzgüt, vatani görevini yerine getirecek olan askerleri tebrik ederken, "Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi. Askere gidecek gençlere görevlerinde başarı dileyen AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise, “İnşallah sizler de bu iman gücüyle birlikte şanlı ve şerefli askerler olarak görevinizi tamamlayarak dönersiniz” şeklinde konuştu.



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, vatani görevini yapacak olan askerleri tebrik ederken, “Bizim inancımızda vatan mukaddestir. Ezan, bayrak, vatan toprakları mukaddesatımızdandır. Vatanı korumak önemli bir görevdir hepimiz için. Görevlerini yapmak üzere kardeşlerimizi hep beraber uğurlayacağız. Vatan dediğimiz topraklar sadece Türkiye Cumhuriyeti değildir. Bizim vatan kavramımız çok daha geniştir. Gönül coğrafyamızın uzandığı topraklar Balkanlar’dan başlayarak Kafkaslar, Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafya bizim için vatandır. Özellikle son 2 yıldır Suriye’deki çatışmalarda vatanımızı korumak üzere tüm askerlerimize dua ettik. Allah onlardan razı olsun. Türkiye’nin güvenliği Misak-ı Milli sınırlarında başlar. Sınırlarımızdaki güvenliği sağlamak istiyorsak Suriye’de, Musul’da Kerkük’te olmak zorundayız” şeklinde konuştu.



Başkan Toru, asker ailelerini de tebrik ederek, “Bu mukaddes görevi yapmak üzere evlatlarını cepheye gönderen anne ve babalarımıza hayırlı mübarek olsun. Dualarla gönderiyoruz, inşallah sağ salim ailelerine, evlerine dönerler. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Askerlerimizi Allah’a emanet ediyoruz” şeklinde konuştu.



Programın sonunda Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından kınalı kuzulara Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, hep beraber hatıra fotoğrafı çektirildi.