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Başkent'te kafa kafaya kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başkent'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 

Başkent'te kafa kafaya kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, Sincan-Temelli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Temelli’den Sincan istikametine giden D.G. idaresindeki 06 AN 3872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. idaresindeki 34 SY 5259 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarlarına savruldu. Yoldan geçen vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarak, durumu ilgili yerlere bildirdi. 

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldılar 
Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Jandarma ve polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri araçlardan savrulan yaralılara müdahale etti. İtfaiye erleri de araçta sıkışanların çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. Ekipler 34 SY 5259 plakalı otomobilde ağır yaralanan Z.K., K.T. ve Ö.D.’yi en yakın hastanelere kaldırılırken, itfaiye erleri de araçların içinde sıkışan 06 AN 3872 plakalı otomobilin sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K.’yı çıkardı. 

3 kişi hayatını kaybetti 
Sağlık ekipleri sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası, cenazeler Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, araç trafiğine kapatılan yol, kazaya karışan otomobilleri çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor. 

İHA

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