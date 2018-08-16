Bayramda trafik denetimi “drone” ile yapılacak

43 ilin geçiş güzergahında bulunan uygulama noktasında denetimleri sıkılaştıran Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, 9 günlük Kurban Bayramı boyunca sürücülerin kazasız belasız yolculuk etmeleri için havadan ve karadan çalıştıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin, ülkenin doğusu ile batısı arasında bir köprü, Ankara bağlantılı olmak üzere Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya ve Güney Doğu Anadolu'ya giden 43 ilin birleşme noktası olduğunu ifade eden Aktürk, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk yaşayacağız. Bayram tatili süresince günde 100 bin aracın geçeceğini tahmin etmekteyiz. Bayram tedbirlerini almak için Karayolları ile beraber yine İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla trafik akışını olumsuz etkileyebilecek kavşakları, transit geçişleri sağlayabilmek adına kapatacağız, fiziki önlemlerle kapatacağız. Işıklı kavşaklarımızda süre ayarlamalarını yapacağız. Kaza noktası dediğimiz kara noktalarında kazaların olmaması için ekiplerimizi görünür hale getirmeye çalışacağız. Yeni yapılan trafik polisi takviyesiyle birlikte ekip sayımızı artırdık. Tüm ilimizde 27 ekiple kontrollerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Trafik akışını havadan da kontrol etmek için drone kullanılacağına belirten Aktürk, “3 kilometre mesafe içerisinde kendisini kontrol edebildiğimiz özelliğe sahipler. Özellikle hatalı sollama, arıza şeridini kullanma ve ışık bulanan kavşaklarda ışık ihlallerini tespiti konularında drone'den de faydalanacağız” diye konuştu.

