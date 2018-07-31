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Bedensel engelli çift dünya evine girdi

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelli Mihriban İlbayi ve Murat Galip dünya evine girdi. 

Bedensel engelli çift dünya evine girdi

Nikah töreni öncesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde idarecilerin tertibi ile Mihriban İlbayi ve Murat Galip için kına gecesi yapıldı. Kuruluşta kalan bedensel engelli vatandaşların ve personelin katılımı ile gerçekleşen kına geçesinde gelin ve damat doyasıya eğlendi. 

Kına gecesinin ardından çiftin nikah merasimi Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirildi. Gelin ve damattan 'evet' yanıtını alan Evlendirme Dairesi Memuru İsmail Bal, çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Daha sonra aile cüzdanını çifte uzatan Bal, gelin ve damata mutluluklar diledi. 

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 1,5 yıldır kalan İzmir doğumlu Murat Galip ve Erzurum doğumlu Mihriban İlbayi, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hayatlarını birleştiren çift, daha sonra yetkililer tarafından 'Umut Evi'ne yerleştirildiler. 

İHA

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