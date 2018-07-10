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Belediye Başkanı Seçen taziye mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Belediye Başkanı Seçen taziye mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 362 yolcu ve 6 görevli personel ile Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde ,raydan çıkarak devrilmesi sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiği elim kaza nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kazadan duyduğu üzüntüyü mesajında dile getiren mesajında daha sonra şunları kaydetti. Seçen “ Meydana gelen kazanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazada hayatını kaybeden 24 vatandaşımıza Cenab-ı Allah’ dan rahmet, geride bıraktıkları ailelere başsağlığı diliyor, aynı kazada yaralanan 124 vatandaşımıza da Allah’ dan acil şifalar temenni ediyorum “ dedi.
 

İHA

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