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Beyşehirli kadınların anneler pazarında ilk mesaisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, Beyşehir Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği alanda oluşturduğu “Anneler Pazarında” ilk kez tezgah açıp satış yaptı. 

Beyşehirli kadınların anneler pazarında ilk mesaisi

Beyşehir Belediyesi tarafından annelere özel olarak oluşturulan Pazar yerinde, Beyşehirli kadınlar kendi el emeği, göz nuru dökerek ortaya çıkardığı el işi giyim ve gıda ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Hal içindeki Pazar yerinde ilk kez tezgah açan Beyşehirli kadınlar, kendi hazırladıkları ürünlerin satışını yapmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor. Anneler, kendileri için özel oluşturulan bu pazarda işlerinin zamanla çok daha iyi hale geleceğine inanıyor. Cuma günleri kurulan anneler pazarında tezgah açan kadınlar, Beyşehir Belediyesinin böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti. 

Pazarda tezgah açan ev hanımı Suna Kaplan, Beyşehir'in yöresel ürünlerinden evlerinde imal ettikleri çıtır ve cipslik tarhana ile erişteyi satmak için annelere özel Pazar yerinde mesaiye başladıklarını belirterek, “Un tarhanası da var. Bunlar yöremizin olmazsa olmazı ürünlerinden. Bu Pazar sayesinde aile bütçemize katkıda bulunmak istiyoruz ev hanımları olarak. Bu imkanı bizlere sağlayan Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Pazarımızın ismi de Beyşehir Anneleri Pazarı oldu” ifadelerini kullandı. 

Pazarda satış yapan diğer kadın esnaflar da bu çalışmadan çok memnun olduklarını ifade ederek, pazarda tezgah açarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi. 
Beyşehir Belediyesi tarafından oluşturulan annelere özel pazar yerinde sadece belediyenin bazı özel şartlarını yerine getiren kadınlar tezgah açabiliyor.
 

İHA

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