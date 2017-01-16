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Bireysel sulamaya destek

Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvurularının başladığını söyledi.

Bireysel sulamaya destek
Yıldız yaptığı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama


Sistemlerinin Desteklenmesi hakkındaki tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"5 yıl boyunca her yıl 1 Ocak tarihinde başlayacak olan başvurular 45 gün boyunca devam edecek olup 14 Şubat mesai bitiminde son bulacak. Başvurular İl Müdürlüğümüze şahsen yapılacaktır. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer Sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemi kurulmasından oluşmaktadır."
İHA
 
 
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