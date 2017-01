Böcek zırhından zayıflama hapı geliştirildi Aksaray Üniversitesinden (ASÜ) akademisyenler, böceğin zırh kısmındaki nanoliflerin kendi ağırlığının 40 katı yağ bağlayabildiğini ve bu yağların da sindirime girmeden dışarı atılabildiğini tespit etti.

Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen nanoteknoloji araştırmaları sırasında, "tenebrionidae" familyasından böcekler üzerine çalışan uzmanlar, böceğin zırh kısmında bulunan şeker yapıdaki kitinin, yağı sindirime girmeden dışarı atan özelliğinin olduğunu keşfetti.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın sonuçları, "Innovative Food Science and Emerging Technologies" dergisinde makale olarak yer buldu.

"Zırhın yüzeyi nanoliflerden oluşuyor"

ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kaya, yaptığı açıklamada, böceğin iç organlarını koruyan kap şeklindeki dış zırh kısmını hiç bozmadan biyokap elde etiklerini söyledi.

Bazı kimyasalları kullanarak, şeker yapıdaki kitine ulaştıklarını ve ardından uygun metotlarla tamamen doğal bir şeker olan kitosan ürettiklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Böcek zırhının yüzeyinin nanoliflerden oluştuğunu gözlemledik. Ürünün yüzeyinde nanolifler var. Midede bu nanolifler tamamıyla birbirinden ayrılıyor ve her biri kendi ağırlığının en az 40 katı yağ bağlıyor. Bu yağ da sindirime girmeden dışarı atılıyor. Yemekten önce ürünü aldığınız zaman istediğiniz kadar yağlı yiyebilirsiniz. Yediğiniz tüm yağ sindirime girmeden dışarı atılıyor."

"Bu şeker vücutta sindirilemiyor"

Araştırmayla, böceklerin biyoteknolojik ve nanoteknolojik alanda nasıl kullanılabileceğini ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Şu an piyasada çok fazla miktarda sağlıklı zayıflama hapı var. Tabii bunlar ne kadar doğaldır, düşündürüyor. Ama bizim ürünümüz yüzde yüz doğal. Elde ettiğimiz doğal kitosan kap tamamen şekerden oluşuyor ve bu şeker vücutta sindirilemiyor. Araştırmayı, öğretim görevlilerimiz İdris Sargın ve Demet Erdönmez ile gerçekleştirdik. Çalışmamız tamamlanınca 'Innovative Food Science and Emerging Technologies' dergisine gönderdik. Orada da 3 ay süren bir süreç yaşandı. Uluslararası hakemlerden olur raporunu aldıktan sonra dergide de yayınlama imkanı bulduk. Projeyi daha da geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de 2006 yılında kurulan üniversitenin, 24 bin öğrenci ile eğitim kalitesini sürekli artırdığını bildirdi.

Üniversitenin, son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda dikkati çekmeye başladığını vurgulayan Şahin, "Bilimsel özerkliğe sahip olmanın verdiği güçle, evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için üstün, çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite olarak araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimi toplum yararına sunmayı kendimize bir görev olarak yüklenmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı. AA