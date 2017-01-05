Borsa üyelerine eğitim Kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik entelektüel ve girişimci personel eğitimi kapsamında Kırıkkale Ticaret Borsasının üye ve işletme sahiplerine yönelik düzenlediği eğitim tamamlandı.

Eğitime katılanlara finans okuryazarlığı, modern yönetim yaklaşımları, ekonomi okuryazarlığı, İnsan ve iş ilişkileri ve pazarlama araştırmaları konularında eğitimler verildi.

Kırıkkale Ticaret Borsası tarafından Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle verilen eğitimler tamamlandı. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği eğitimler Kırıkkale SMMMO eğitim salonunda gerçekleşti. Eğitimlerin 5 gün sürdüğünü ve uzmanların kendi konularında bilgiler verdiğine dikkat çeken Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sümer, Kurumsal kapasiteyi arttırmaya yönelik entelektüel ve girişimci personel eğitiminde konusunda uzmanlar eğitim verdiğini söyledi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sümer, "Finans okuryazarlığı, Modern yönetim yaklaşımları, Ekonomi okuryazarlığı, İnsan ve iş ilişkileri ve Pazarlama araştırmalarını kapsadığına detaylı eğitimalan üyelerimiz ve işletme sahiplerimiz, bu konuda donanım sahibi oldular. Eğitime katılanlar önümüzdeki günlerde sertifikalarını alarak, eğitimde elde ettikleri bilgi ve donanımlarını hayata geçirerek sektörün bir adım daha ileri gitmesi adına çalışmalar sergileyeceklerdir. Kırıkkale Ticaret Borsası olarak bu tür eğitimleri devam ettirerek sektörü bir adım daha ileri götürmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

İHA

