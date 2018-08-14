Çakıcı, Sincan'a nakledildi

15 Temmuz 2017 tarihinde Bolu’dan, Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevine nakledilen ve bir süre Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabah saat 05.00 sıralarında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledildi.
İHA
14 Ağustos 2018 Salı 16:02
15 Temmuz 2017 tarihinde Bolu’dan, Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevine nakledilen ve bir süre Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabah saat 05.00 sıralarında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledildi.
İHA