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Çakıcı, Sincan'a nakledildi

Kırıkkale'de cezaevinde hükümlü olan Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledildi. 

Çakıcı, Sincan'a nakledildi

15 Temmuz 2017 tarihinde Bolu’dan, Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevine nakledilen ve bir süre Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabah saat 05.00 sıralarında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledildi. 

İHA

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