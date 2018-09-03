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Çalınmasın diye az koydukları mazotu da çaldılar

Sivas'ta iki hafta önce Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan göletin yapım çalışmasında kullanılan Devlet Su İşleri'ne ait iş makinelerinden 800 litre mazot çalan hırsız veya hırsızlar bu sefer de çalınmasın diye günlük depolara doldurulan 100 litre mazotu da çaldı. 

Çalınmasın diye az koydukları mazotu da çaldılar

Olay saat 10.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yapımı devam eden gölette kullanılan iş makinelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde gölete gelen hırsız veya hırsızlar göletin yapımında kullanılan iş makinelerinde 100 litre mazot çalarak kayıplara karıştı. 

İki hafta önce de 800 litre çalınmış 
Sabah saatlerinde gölete çalışmaya gelen iş makineleri operatörleri yaptıkları kontrollerde iş makinelerinde mazot olmadığını fark etti. Bunun üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. İş makinelerinden iki hafta önce de 800 litre mazot çalındığı ve çalınmaya karşı günlük olarak iş makinelerine 50 litre mazot doldurulduğu öğrenildi. Polis ekipleri iş makinelerinden parmak izi çalışması yaparken hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı. 
 

İHA

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