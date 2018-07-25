Çocukları uyurken karısını vurup intihar etti

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Hattat Rıza Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve bir süredir karısıyla ailevi sorunlar yaşayan Yakup K., eşi Emine K. (36) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle cinnet getiren Yakup K., tabancayla evin salonunda eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra bahçeye çıkarak kafasına bir el ateş ederek intihar etti.



Olaya şahit olan baldız durumu polise bildirdi

Emine K.'nin kız kardeşi Zehra Y., tartışma seslerine duyarak eniştesi Yakup K.'nın ablasına silah doğrulttuğunu, 3 el ateş ettikten sonra eniştesinin kendi kafasına ateş ettiğini ve sonra durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdiğini söyledi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evi kontrol ettiği sırada Yakup K. ve eşi Emine K.’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Bu sırada çiftin evdeki uyanan 3 çocuğu polis ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Emine K.’ya ilk müdahaleyi evde yaptı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emine K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Cinnet getiren koca olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakup K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından Yakup K.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.