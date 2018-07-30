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Çöp kamyonu otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Çöp kamyonu otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine çöp depolamaya giden Kulu Belediyesine ait 42 AAV 392 plakalı çöp kamyonu, düğüne giderken aniden yola dönüş yaptığı iddia edilen B.P. idaresindeki 06 BEP 161 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün annesi N.P. (48) ile H.P. (7) yaralandı. Yararılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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