Dağ Keçileri Aladağlar’da Görüntülendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli akademisyen Cengiz Kayacılar belki de keçilerin ilk kez bu kadar yakından görüntülenmesini sağladı. Milli Parklar Kanunu uyarınca 21 Nisan 1995 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park ilan edilen Aladağlar’ın Niğde il sınırları içinde yer alan bölümünün 18 Bin 955 hektar alanı ise 16.10.2005 yılında “Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak ilan edildi.







Bu sahada özellikle dağ keçilerinin neslinin korunması ve geliştirilmesi için özel çalışmalar yapılıyor.

Yapılan bu çalışmalar sayesinde de keçilerin sayısı her yıl yüzde 5 ile yüzde 10 civarında artış gösteriyor.







Bu çalışmalar sonucunda, yapılan gözlem ve sayımlar neticesinde dağ keçisi nüfusunun 3 ile 4 bin civarına ulaştığı tahmin ediliyor.

Yaban keçilerinin ömrü 14 yıl olduğu için Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Av Turizmi Kapsamında her yıl erkek tekelerden 8 yaşın üzerindeki keçilerden 12 adet yaban keçisi av turizmine dahil ediliyor.

Av turizminden elde edilen gelirin büyük çoğunluğu ise Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında sınırları bulunan köylere aktarılıyor.







Cengiz Kayacılar tarafından kayıt altına alınan dağ keçileri dik yamaçlardaki sivri kayalıklara rahatlıkla tırmanabiliyor ve cesurluğuyla dikkat çekiyor.

Hala kış mevsiminin devam ettiği dağda karlar içinde yiyecek bulmaya çalışan dağ keçileri zaman zaman daha düşük rakımlara da yaklaşıyor.



