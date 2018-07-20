Dernek önüne park eden sürücüler engellileri isyan ettirdi

Tokat’ın Zile ilçesinde engellilerin meslek kazanması ve hayata tutunması için faaliyet gösteren dernek binası önünde engelli park levhası olması ve engellilerin uyarı kağıtları koymalarına rağmen park eden sürücüler, engelli vatandaşları isyan ettirdi. Bina giriş çıkışında zor anlar yaşayan engelli vatandaşlar çoğu zaman trafiğe inmek zorunda kaldı. Park eden araçlara Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından engelli araç yerine parktan 216 lira para cezası kesildi. Gün boyu yapılan uygulamada araçlara para cezası yağdı. Kesilen cezalara ve araçlara bırakılan uyarı kağıtlarına rağmen yine park sorununun devam ettiği gözlendi.



Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan, bıraktığı uyarı kağıtları ve emniyetin sürekli ceza kesmesinin yine çözüm olmadığını belirterek, “Günlük 30 kardeşimiz tekerlekli sandalye ile kursumuza geliyor ama dernek binası önünde engelli park yerinin levhası olduğu halde sürücülerimiz araçlarını oraya park ediyorlar. Kardeşlerimizin buraya gelmesinde sıkıntı yaşıyoruz. Bizde dernek olarak bu broşürlerden bastırdık. Bu broşürleri engelli araç park yerine park eden araçların camlarına koyuyoruz ve diyoruz ki lütfen biraz saygı. Engelli kardeşlerimizin hakkına girmeyin. Bu arada trafiğimiz geliyor. Yetişebildiği kadar bu araçları kaldırıyorlar. Ama sürekli burada bulunamadıkları için bu kardeşlerimiz de sıkıntı yaşıyor. Lütfen biraz saygı” şeklinde konuştu.

