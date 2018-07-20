Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dernek önüne park eden sürücüler engellileri isyan ettirdi

Tokat’ta Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneğinin önünde engelli park yeri levhasının önüne park eden sürücüler, bu kadar da olmaz dedirtti. 

Dernek önüne park eden sürücüler engellileri isyan ettirdi

Tokat’ın Zile ilçesinde engellilerin meslek kazanması ve hayata tutunması için faaliyet gösteren dernek binası önünde engelli park levhası olması ve engellilerin uyarı kağıtları koymalarına rağmen park eden sürücüler, engelli vatandaşları isyan ettirdi. Bina giriş çıkışında zor anlar yaşayan engelli vatandaşlar çoğu zaman trafiğe inmek zorunda kaldı. Park eden araçlara Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından engelli araç yerine parktan 216 lira para cezası kesildi. Gün boyu yapılan uygulamada araçlara para cezası yağdı. Kesilen cezalara ve araçlara bırakılan uyarı kağıtlarına rağmen yine park sorununun devam ettiği gözlendi. 

Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan, bıraktığı uyarı kağıtları ve emniyetin sürekli ceza kesmesinin yine çözüm olmadığını belirterek, “Günlük 30 kardeşimiz tekerlekli sandalye ile kursumuza geliyor ama dernek binası önünde engelli park yerinin levhası olduğu halde sürücülerimiz araçlarını oraya park ediyorlar. Kardeşlerimizin buraya gelmesinde sıkıntı yaşıyoruz. Bizde dernek olarak bu broşürlerden bastırdık. Bu broşürleri engelli araç park yerine park eden araçların camlarına koyuyoruz ve diyoruz ki lütfen biraz saygı. Engelli kardeşlerimizin hakkına girmeyin. Bu arada trafiğimiz geliyor. Yetişebildiği kadar bu araçları kaldırıyorlar. Ama sürekli burada bulunamadıkları için bu kardeşlerimiz de sıkıntı yaşıyor. Lütfen biraz saygı” şeklinde konuştu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberlerTOKATDernekEngelli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.