Devlet arsasından kuzene kıyak!

Vatandaşların itirazlarına rağmen alan üzerine inşaat çalışması tamamlayan ve bir marketler zincirine ait marketin tabelasını diken Mustafa Çamoğlu, ruhsatı oğlunun üzerine yaptırdı.



MAHKEME, OLAYI HUKUKSUZ BULDU

Kasaba halkı olaya ilişkin tepkilerini yargıya taşıdı. Kayseri 1’nci İdare Mahkemesine açılan davada mahkeme heyeti, 2017 yılında açılan davayı, 2018 yılı Haziran ayında karara bağladı. Kararda, “Yapı kullanma izin belgesinin açıkça hukuka aykırı olarak düzenlendiği sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır. Teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yol açık olmak üzere karar verildi” denildi.



MAHKEME KARARINA RAĞMEN BİNA YIKILMADI!

Kasaba halkı, mahkeme kararına rağmen binanın yıkılmamasından duyduğu rahatsızlığı, 31 Mart seçimlerinde Ak Parti’den belediye başkanlığına seçilen Erdal Yorgancı’ya iletti. Yeni başkan Yorgancı ise, bina sahibinin imar affından yararlanmak üzere bakanlığa başvuruda bulunduğuna dikkat çekti. Bu sözlerle İkinci bir şokla karşı karşıya kalan kasaba halkı, alan ya da her hangi bir kamu kurumuna ait olan taşınmazlar üzerine yapılan inşaatların kaçak ve hukuksuz konumda olduğunu savunarak, bu tür yerlerde imar affı doğmayacağını hatırlattı. Olayla ilgili Karayolları 6’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde, alan içerisindeki binanın trafik kanununa ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Bölge Müdürlüğü, Kalaba Belediyesi'ne binanın izinsiz yapılması nedeniyle acilen yapımının durdurulması ve yerinden kaldırılmasını tebliğ etti.

