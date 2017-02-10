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Devlet korumasından memuriyete

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen kura sonrası sosyal hizmet modellerinden faydalanan 2 bin 974 kişi kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Devlet korumasından memuriyete
Kırşehir’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı sosyal hizmet kurumlarında yetişen ve kuraya katılan 20 gençten 16’sı göreve atandı.
Yapılan atamalar sonrası geçleri kabul eden Vali Necati Şentürk, sosyal hizmetlerde verilen hizmetin çok kaliteli olduğunu söyledi.
Kırşehir’de kura sonucu atanarak iş sahibi olan gençlerin başarılı olacaklarına inandığını belirten Vali Necati Şentürk, “Yapılan kura sonucu gençlerimizin bir kısmı memur olarak, bir kısmı da hizmetli kadrosunda işe alınıyorlar. Kırşehir’deki sosyal hizmet kurumlarımız çocuklarımızı çok iyi yetiştiriyorlar. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklar çalışkan, başarılı ve özgüvenleri yüksek. İnanıyorum ki iş hayatlarında da başarılı olarak bizleri gururlandıracaklar. Kötü alışkanlıklardan uzak durun, kendinizi sürekli geliştirin. Büyüklerinizde saygıda kusur etmeyin, küçüklerinizi sevin. Devletimiz, şefkatli ellerini her zaman kimsesizlerin omuzlarında hissettirmiştir.” dedi.
İHA
 
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