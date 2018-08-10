Doğalgaz hattı yanında yakılan kanepe panikletti

Yangın, Kırıkkale’nin Yaylacık Mahallesi 391. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, binaların arasında bulunan kanepe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Otların ve lastiklerin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede yayıldı. Bir binanın dış cephesinde bulunan doğalgaz boru hattı kutusuna alevlerin bir metre kadar yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Gökyüzüne yükselen dumanların uzak mesafelerden görülmesi mahalleliyi ayağa kaldırdı. Panikle dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, itfaiyeye ve doğalgaz ekibine haber verdi. Olay yerine gelen doğalgaz ekibi elindeki küreklerle yangına müdahalede ederek söndürmeyi başardı.

