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Düğün yapana balayı bedava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Komşunu da Al Gel' çağrısı üzerine Sivas'ta düğününü yapan gurbetçilere balayı odaları hediye edilecek.

Düğün yapana balayı bedava
Vali Davut Gül başkanlığında toplanan 'Marka Kent Sivas Stratejisi Üst Kurul' toplantısında Sivas'ın turizm potansiyelini artıracak birçok konuda fikir alışverişinde bulunarak bazı kararlar alındı. Toplantı sonunda Vali Gül tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yüzde 50 indirim ve düğünlerini Sivas'ta yapan gurbetçilere yönelik müjdeler verildi.
Sivas'a daha fazla ziyaretçinin gelmesi, gelen ziyaretçilerin kentte daha fazla kalması ve bu yönde tanıtımlarının yapılması amacıyla toplantının düzenlendiğini söyleyen Vali Davut Gül,"Sayın Cumhurbaşkanımızın gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik yaptığı 'Komşunu da Al Gel' çağrısının ardından bizlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kış aylarında misafirleriyle birlikte gelmeleri halinde Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yüzde 50 indirim yapacağız" dedi.
Düğünlerini Sivas'ta yapan gurbetçi vatandaşlarımızın da Sivaslı otel işletmecileri tarafından 1 günlük balayı odasının hediye edileceğinin müjdesini veren Gül,"Yurtdışında yaşayan hemşerilerimizin varlığının Sivas'ımız için büyük bir potansiyel. Ulaşım alanında yapılan yatırımlar, Cumhuriyet Üniversitesi'nde mezun olan ve mezun olmaya devam edecek öğrencilerimiz, Sivas medyası ilimizin turizm tanıtımı hususunda önemli birer avantaj" ifadelerine yer verdi.
Toplantıya Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan, Yeliz Yıldızhan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile bazı kurum ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.


İHA
 
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