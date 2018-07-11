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'Dur' ihtarına uymayan otomobil Yunus timlerine çarptı

Niğde’de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kaçan otomobil sürücüsü önüne çıkan yunus ekiplerinin üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. 

'Dur' ihtarına uymayan otomobil Yunus timlerine çarptı

Niğde’de 51 AAF 179 plakalı otomobil sürücüsü trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Eski sanayi sitesinde Yunus ekipleri tarafından önü kesilen sürücü, yunus ekibine çarptı. Yere düşen polis memurunun üzerinden geçerek kaçmaya çalışan sürücüyü polis ekipleri ateş ederek durdurmaya çalıştı. Kurşunlardan biri, sanayide çalışan işçi M.K.'ya isabet ederken, kazada polis memurları Eren P. (36) ve İrfan Y.(40) yaralandı. 

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 51 AAF 179 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
 

İHA

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