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El Yazması Kitap Ele Geçirildi

Kırşehir'de tarihi değeri bulunan el yazması kitap, kilime sarılı halde polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik ekipleri, tarihi değeri bulunan el yazması bir kitabın Mardin'den İstanbul'a götürüleceği bilgisi ile harekete geçti. Ankara-Kayseri karayolu Kaman yol kavşağında, İstanbul plakalı bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede, koltuk yanında kilimin içine sarılmış halde saklanan ve deri sayfalar üzerine İbranice olduğu değerlendirilen yazıların bulunduğu tarihi nitelikte kitap buldu. Ön kısmında dört farklı kuş figürü, ön kapağın ortasında ise altı köşeli geometrik şekil ve kırmızı taş bulunan 16 sayfalık kitaba el koyan ekipler, araçtaki E.Ş. ve K.G.'yi gözaltına aldı. Otomobilin torpido gözünde ise 1 kuru sıkı tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesine ve polis ekiplerinin incelemesine göre, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kitap, araştırma yapılmak üzere Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



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İHA

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