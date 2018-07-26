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Elektrik akımına kapılan yaşlı adam kurtarılamadı

Konya’da evinin bahçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti. 

Elektrik akımına kapılan yaşlı adam kurtarılamadı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi Derman Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Avcu (60) bahçede bulunan demir doğalgaz tesisat borusundaki elektrik kaçağını fark edemeyerek akıma kapıldı. Avcu’yu yerde baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin Avcu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Avcu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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