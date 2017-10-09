EMEKLi OLDU VAGONLARDAN KOPAMADI

Sivas’ta yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Yıldız, askerden döner dönmez Devlet Demiryolları'nda kebapçı olarak çalışmaya başladı. Yıldız emekli olana kadar sıklıkla trenle seyahat etti. Bu nedenle vagonlar Yıldız’ın hayatında önemli bir yer etti. Çalıştığı süre içerisinde kendisine vagon da zimmetlenen Yıldız, 2003 yılında emekli oldu. Yıldız mesleğini emekliliğinde de devam ettirebilmek için, emekli ikramiyesi ile 30 bin lira değerindeki bir tren vagonunun satın alıp kafe-restorana dönüştürdü. Yıldız, Sivas Tren Garı'nın bahçesine yerleştirdiği vagonla 14 yıldır hizmet vermeye devam ediyor.
Vagonlardan kopamadı
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra vagon yaptırdığını ifade eden İbrahim Yıldız, "Askerden döndükten sonra demir yollarında işe başladım. Emekli oldum. Vagonlardan etkilendim. Bu işi yapmayı düşündüm. Turistik amaçlı yaptım. Burayı belediyeden kiraladım. Burada bulunan İstasyon Caddesi'nde böyle bir hizmet yoktu. Tren garında lokanta ve benzeri şeyler yok. Bende çay bahçesi ve kafe olan bir yer yaptım. 2003 yılının Mart ayında 30 bin liraya yaptırdım. Ben tren garında aile lokalinde kebapçı olarak çalışıyordum. Bazen yola gidiyordum. Demir yollarında çalışırken böyle de bir vagon vardı. Bana zimmetliydi. Oradan esinlendim. Emekli ikramiyemi aldım. Aldığım ikramiye ile vagon yaptırdım. Şu anda çocuklarım ile birlikte çalışıyorum. Türkiye’de de ilk sayılır. İlk yapanlardan da bir tanesi benim. Burada ızgara çeşitleri çay, kahve yapıyorum. Açık hava bahçemiz de var" dedi.