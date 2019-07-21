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Engelli vatandaşın rampa çilesi

Sivas’ta akülü aracı ile kaldırımı kullanmak isteyen engelli vatandaş, hatalı engelli rampası nedeniyle kaldırıma çıkamadı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar polise şikayette bulundu. 

Engelli vatandaşın rampa çilesi

Hikmet Işık Caddesi'nde engelli bir vatandaşın çilesi görenlerin tepkisine neden oldu. Burhanettin Sevinç, motorlu engelli aracı ile yaya geçidinden 10 santimetre yükseklikte bulunan engelli kaldırımına çıkamadı. Kaldırıma çıkmak için engelli vatandaşın verdiği mücadele, olaya tanıklık eden vatandaşlar tarafından polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yetkililere bildirmek için Sevinç’in yaşadığı bu zor durumu not aldı. Sevinç ise çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırıma çıkartıldı. 

Sevinç, işlek cadde üzerinde kaldırıma çekilen araçların ve kendilerine engel olan rampalardan dolayı zorluk çektiklerini belirterek, yetkililerden bu konuda duyarlılık beklediklerini söyledi. Rampaya çıkmayı 6 defa denediğini belirten Sevinç, “Aşağıdan geliyordum, çıkamayınca vatandaşlar polisi aramış. Arabalar yolun kenarına ve kaldırıma park edilmişti. Engelli rampalarına ya araba park edilmiş ya da rampa 10 santimetre yüksekliğinde. Bende çıkmakta zorluk yaşayınca çevredeki vatandaşlar polisi aradı. En az 6 rampayı denedim çıkamadım. Trafikte kalınca da vatandaşlar yardım ettiler“ dedi. 

İHA

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