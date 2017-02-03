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Eroğlu’ndan Ataş’a taziye ziyareti

Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’a taziye ziyaretinde bulundu.

Eroğlu’ndan Ataş’a taziye ziyareti
Bir süre önce babası Battal Ataş’ı kaybeden Pınarbaşı İlçe Belediye Başkanı Dursun Ataş’ı, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, makamında ziyaret ederek taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Sarız İlçe Başkanı İbrahim Konur ve Belediye Başkanlık Danışmanı Abdullah Sağlam ile birlikte Başkanı Ataş’ı ziyaret ederek taziyelerini ileten Ömer Faruk Eroğlu, ”Battal Ataş amcamıza Allah'tan rahmet, yakını olan sizlere başsağlığı diliyorum. Pınarbaşımızın başı sağolsun“ dedi.
Taziyeleri kabul eden Başkanı Dursun Ataş, ziyaretten dolayı Başkan Eroğlu’na ve beraberindekilere teşekkür ederek dostların iyi ve kötü günde birbirlerini ziyaret etmelerinin çok sevindirici olduğunu ifade etti.
Kurum Haberi
 
 
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