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Ertaş’ın yaşadığı alanlarda türkülerini seslendirdiler

Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş'ın yaşadığı alanlarda gezerek onun eserlerini seslendirdi.

Ertaş’ın yaşadığı alanlarda türkülerini seslendirdiler
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özcan Araz, öğrencilerinin Ertaş’ın eserlerini seslendirmelerinin ve yaşadığı alanları görmelerinin bozlak kültürüne büyük bir değer kattığını söyledi. Okul idarecisi Özcan Araz, “Başka illerde de örnekleri mevcut merhum Bozlak Ustasını anmak ve Kırşehir’in öğrencilerimiz tarafından tanıtımının yapılması maksadı ile yola çıkıldı. Yapılan çalışma düşünce aşamasından seslendirme aşamasına kadar öğrencilerimize aittir” dedi.
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi mezun ve eğitim gören öğrencilerinin yaptığı çalışma sosyal medyada paylaşıldıktan sonra paylaşım rekoru kırdı.
Öğrenciler tarafından merhum Ertaş adına hazırlanan videonun Koordinatörlüğünü Özcan Araz, Görüntü Yönetmenliğini Eren Gün, Müzik Yönetmenliğini ise Bekir Tanyeri yaptı.
İHA
 
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