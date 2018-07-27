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ESO ve KOSGEB'den sanayiciye büyük destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve KOSGEB işbirliği ile daha çok sanayiciye ulaşılmak hedefleniyor. 

ESO ve KOSGEB'den sanayiciye büyük destek

ESO'nun düzenlediği meslek komitesi toplantısında KOSGEB ile birlikte yapılacak çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca KOSGEB Taşra Teşkilatı Koordinasyon Müdürü Hasan Şenel ve KOSGEB Uzmanları ESO Üyesi sanayicilerin sorularını yanıtladı. 13. Grup Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Oda olarak sanayicilerimizin devletin kurumlarını etkin bir şekilde kullanmasını istiyoruz ve biz de bu konuda çalışmalar başlattık. Bunlardan biri de KOSGEB ile hayata geçireceğimiz ortak çalışmalar olacak. Sanayicilerimiz ile KOSGEB arasındaki köprünün temellerini attık. Artık KOSGEB ile birlikte sahalara ineceğiz ve umuyorum ki Eskişehir için çok güzel şeyler olacak. Ayrıca KOSGEB’in bir iletişim ofisini Odamız binası içerisinde açma çalışmalarımız olacak” açıklamalarında bulundu. 

Toplantıya katılan KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz ise ESO ile birlikte daha fazla sanayicinin istek ve önerilerini yerine getirebilmek adına çalışmalar yapılacağını ifade etti. KOSGEB’in sanayi ve ticaret ile uğraşanlar için önemli kurum olduğuna değinen Yılmaz, “Sanayicilere de destek veren KOSGEB ile sanayiciler arasındaki köprüyü ESO sağlayacak. Ortak projelerimizin temel amacı daha çok sanayicimizin KOSGEB imkânlarından faydalanması” diye konuştu. 
Yaptığı konuşmada sanayicilere bir çağrıda da bulunan Yılmaz, özellikle KOSGEB’in ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi konusunda büyük destekleri olduğunu ve Eskişehirli üreticilerin bunun için mutlaka çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğinin üzerinde durdu.

İHA

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