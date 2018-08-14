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Ev işlerini bitirip bağlama çalmaya gidiyorlar

Aile Merkezlerinde açtığı çeşitli kurslarla kadınların farklı alanlarda kendilerini göstermelerine yardımcı olan Mamak Belediyesi, Necip Fazıl Aile Merkezi ve Lalahan Aile Merkezi’nde kadınlara özel bağlama kursu başlattı. 

Ev işlerini bitirip bağlama çalmaya gidiyorlar

Ev işlerini bitirip çocuğunun elinden tutan kadınlar kursa giderek hem çalıyor, hem de stres atıyor. Kursiyer kadınlar aynı zamanda yeteneklerini hayal güçleriyle birleştirerek, sanatın birleştiriciliğiyle sosyalleşip, farklı alanlarda da kendilerini gösterme fırsatı yakalıyor. 
Bugüne kadar kurslara olan yoğun ilgilerinden dolayı Mamaklı kadınlara teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Açtığımız kurslarla ilçemizde ikamet eden her yaş gurubuna hizmet ediyoruz. Her kesimden vatandaşımıza uygun, onların istediği kursları açıyoruz. İlgiden memnunuz, çalışmalarımız devam edecek" dedi. 

Müzikle stres atıyorlar 
Kursa katılan ev hanımlarından kimi çocukluk hayalini gerçekleştirirken, kimi de içindeki müzik aşkını bağlamanın tellerine vurarak gösteriyor. İnsanı kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman da coşturan bağlamayı çalabilmek için eğitim alan kadınlar, önce nota gibi temel eğitimleri öğreniyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri iki grup halinde verilen dersler sabah 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. 

İHA

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