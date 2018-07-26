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Evliya tepesine şehitler anısına Türk bayrağı astılar

Sivas merkeze bağlı Hasbey köyünde bulunan evliya tepesine köylüler şehitler anısına yaptırdıkları Türk bayrağını astılar. 

Evliya tepesine şehitler anısına Türk bayrağı astılar

Sivas merkeze 21 kilometre uzaklıkta bulunan Hasbey köyünde yaşayan Niyazi Aydın yaklaşık 5 yıl önce köyde bulunan evliya tepesine çocukların Türk Bayrağı asmak için uğraştığını görüp etkilendi. Bunun üzerine Aydın kendi imkanlarıyla şehitler anısına 20 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 7.5 metre uzunluğunda Türk bayrağı yaptırdı. Köylülerinde yardımıyla yaptırılan direk köy muhtarı İdris Aydın'ın traktörüyle tepeye çıkarıldı. Büyük bir özenle hazırlanan Türk Bayrağı asılarak evliya tepesinde dalgalandırılmaya başlandı. 

Köy sakinlerinden Niyazi Aydın çocukların evliya tepesine Türk bayrağı asmaya çalıştıklarını gördüğünde çok etkilendiğini belirterek kendi imkanlarıyla bayrak direği ve Türk bayrağı yaptırdığını ve şehitler anısına köylülerinde yardımıyla tepeye diktiklerini söyledi. 

İHA

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