Evrim’i, kadavra köpeği Mavi mezarlıkta aradı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede 4 komando timi, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra JAK ekipleri dağlık alanda Evrim’e ait bir iz arıyor. Günlerdir yapılan aramalarda bir ip ucuna rastlanamazken her ihtimali değerlendiren ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Evrim’in öldürülüp mezarlıkta bir yere gömülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren JAK ekipleri köy mezarlığında arama yaptı. Yeni eşilen mezarlıklar ve çevresinde kadavra köpeği ‘mavi’ arama yaptı. Çalışmalarda bir bulguya rastlanamadı.



Yazıtepe Barajı çevresi arandı

Olay yerine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yazıtepe Barajı çevresi de JAK ekipleri tarafından arandı. Baraj inşaatı devam eden bölgede su birikintileri çevresinde oluşan sazlık alanda demir çubuklarla arama yapan ekipler bir bulguya rastlamadı. Komandolar ise olay yeri çevresindeki 10 kilometrelik alanda bakılmadık yer bakmadı. Arama yapılan yerler tekrar tekrar gözden geçirildi. Arama çalışmalarına iz takip ve kadavra köpekleri de eşlik etti. Çalışmaların Evrim’den bir iz bulunana kadar devam edeceği kaydedildi.

